Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye

Yerli savaş uçağımız KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının ardından TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

"ZORUN ZORUNU YAPTIK"

Kotil, KAAN'ın üst seviye teknolojiyle donatıldığını belirterek, "F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. Zorun zorunu yaptık. Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı en komplike savaş cihazı. 5. nesil uçak yapan 4 ülkeden biriyiz artık" ifadelerini kulandı.

"BÜTÜN SAVAŞ UÇAKLARIYLA SAVAŞABİLİYOR"

Kotil açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Uçak 5. nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi... İniş takımları yerli, jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu.

"KAAN'I 2028'DE TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Biz Almanya'yı da Fransa'yı da İngiltere'yi de geçeriz. İstiyorsak yaparız dedik, yaptık. 17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Uçağı 2028'de teslim etmeyi planlıyoruz. Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje KAAN. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var.

"ANKA-3 BU SENE İÇİNDE TESLİM EDİLEBİLİR"

KAAN'IN 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor. Milli motorun, uçağın teslim sürecine yetişmeyi planlıyoruz. ANKA-3'ü de bu sene içinde teslim etmeyi planlıyoruz. ANKA-3 durmadan uçuyor."