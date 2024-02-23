Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu ve açık geçecek. Yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Cumartesi ve pazar günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14, İzmir ve Antalya'da 21, Adana'da 23, Trabzon'da 13 derece civarında seyredecek.