Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular sürüyor: 2914 çift başvurdu

15 Şubat'ta başvuraları başlayan Aile ve Gençlik Fonu ile gençleri evlilik yolunda desteklediklerini söyleyen Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık.

Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu sabah itibarıyla 2914 çift başvurmuş durumda."