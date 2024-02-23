Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

"TERÖR SUÇLARI DOKUNULMAZLIK KAPSAMINDA DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yetkisizlik kararı nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Onu görünce gerekçeyi öğreneceğiz. Anayasanın 84. maddesi açıktır. Burada vekilliğin düşme sebepleri yazar. Vekillik düştükten sonra AYM'ye başvuru yapılamaz. Terör suçları dokunulmazlık kapsamında değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.