Yerel seçim takvimi işliyor

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

19 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak, 3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net