Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde personel alımı başladı

Bölgesel anlamda sağlayacağı katma değerin yanı sıra ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi iş sahası için iş ilanları Yenibiriş sistemi üzerinden yayınlanmaya başladı.

Farklı alanlardan birçok meslek dalı için ilan var

Akkuyu Nükleer Güç Santrali iş ilanlarının Yenibiriş sisteminde farklı meslek dalları için yayınlanmaya başladığının bilgisini veren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, şu ifadeleri kullandı:

"Santral projesinde saha içerisinde birçok meslek dalından adayın kendisine özel ilanları bulabileceği bir iş yelpazesi var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali iş ilanları arasında güvenlik elemanı, kaynakçı, çelik montajı için montajcı, şoför, mekanik tesisatçı, ahşap işçisi/marangoz, boya badana ustası gibi mavi ve gri yaka çalışacak personel ilanları yer alıyor. Ancak burada sadece saha içerisindeki çalışanlardan söz etmiyoruz. Proje için mühendisler, beyaz yaka ofis çalışanları gibi farklı alanlarda da iş ilanları var."