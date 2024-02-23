Bakan Işıkhan'dan Memur-Sen'e teşekkür

Memur-Sen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Emek Örgütü'nün 1. Olağan Genel Kuruluna; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra 27 ülkeden çok sayıda sendikacı katıldı.

Memurlar.netten Fatih Arslan'ın haberine göre;

International Labour Confederation (ILC ) Genel Kurulunda özellikle Rusya-Ukrayna, Latin Amerika ve Karayipler'deki savaş ortamının, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların son bulması gerektiği ele alınırken; yeni dünya düzeninde emeğin ve insanlığın ön planda olması için çalışıldığı ifade edildi.

Memur-Sen, Küresel hak ve adalet arayışında öncülük ediyor'

Toplantıda konuşan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu dönemde çalışma hayatında karşılaştığımız sorunları birlikte çözdük. Bu yolda en büyük paydaşlarımız, en önemli yol arkadaşlarımız sivil toplum kuruluşlarımız ve sendikalarımız oldu. Hepiniz yapılanların, hayata geçirilenlerin en yakın şahitlerisiniz. Bizler istişare kültürüne önem veren bir devlet geleneğine sahibiz. Küresel hak ve adalet arayışında öncülük eden Memur-Sen'e teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

'Krizin egemenliği altına giren bir dünyada yaşıyoruz'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Her geçen gün krizin egemenliği altına giren bir dünyada yaşıyoruz. Şiddet artık zamanın ruhu olma yolunda ilerliyor. Savaşlar yaygınlık gösteriyor. Toplumsal alanda da şiddet, ciddi bir sorun artık. Emek, finans kapitalin şekillendirdiği bir zeminde ifadesini bulmakta güçlük çekiyor. Hem ülkeler bazında hem de ülkeler arasında gelir dağılımında uçurum gittikçe derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Filistinlilere yönelik tam bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, 30 bine yakın insanın katledildiğini hatırlattı.

Yalçın, Güney Afrika öncülüğünde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ILC'nin kurucu kadrosunda olmasına rağmen, Filistin'de yaşanan soykırım ve ağır insani dram sebebiyle bileşeni olduğu ILC'nin bugün Genel Kurul'una katılamayan Filistin İşçileri Sendikaları Genel Federasyonuna, yönetimine ve tüm üyelerine buradan selam gönderiyoruz. ILC olarak her daim yanınızdayız diyoruz. ayrıca Hindistan'ın İsrail'e yönelik silah sevkiyatını boykot ederek gemilere silah yüklemeyi ve boşaltmayı ret eden İsrail'in yaptığı yüzyılın soykırımına kendi gücü nispetinde dur diyen Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Sendikası'na ve onurlu işçilerine de buradan selam gönderiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantıda, ILC I. Olağan Genel Kurulu toplantılarının 2 gün daha devam edeceği belirtildi.