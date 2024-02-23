Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışan ölen işçinin ailesi de yolda trafik kazası geçirdi. Kazada ise 3 kişi yaralandı.

Patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİ YOLDA KAZA YAPTI

Patlamayı haber alıp yola çıkan ölen işçinin ailesi ise yolda trafik kazası geçirdi.

Bağdere mevkisinde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.