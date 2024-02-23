MİT Başkanlığı ve Emniyetten Yurt Dışı operasyonu
PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat KIZIL, Avrupa'ya kaçamadan yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 14:07, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 14:08
MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde
ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu terörist Murat
KIZIL'ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı
terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı.
Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat KIZIL, adalete teslim edildi.
Mazlum Mardin Kod Murat KIZIL kimdir?
2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Murat KIZIL, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.