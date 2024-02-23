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Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve geniş faydalı yük seçeneğiyle önemli operasyonel kabiliyetler sunan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), sektörün en önemli ihracat markalarından biri haline geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 15:27, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 15:34
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Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısı ve 20 metrelik kanat açıklığıyla çok sayıda milli akıllı mühimmatla görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Bayraktar AKINCI, özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında bir platform olarak kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

İlk ihracat 2022'de

Bayraktar TB2 gibi kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Bayraktar AKINCI, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle operasyon yapabilen Bayraktar AKINCI, hava bombardımanı imkanı sunuyor.

Özgün tasarımında Özdemir Bayraktar'ın imzası bulunan Bayraktar AKINCI, İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Bayraktar AKINCI, 23 Ocak 2022'de ilk ihracat başarısını yakaladı.

Yurt dışından alınan siparişler doğrultusunda teslimatlara başlayan Baykar, Bayraktar AKINCI için 9 ülke ile sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan ile geçen yıl yapılan ihracat ve ortak üretim anlaşması Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferdeki en büyük ihracat sözleşmesi oldu.

En yükseğe çıkan milli hava aracı

Bayraktar AKINCI, 40 bin feet uçuş irtifası, 24 saat havada kalış süresi, çift yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer gibi temel uçuş performanslarına sahip bulunuyor.

Milli hava aracı, tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park, yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri ve özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri gibi bir dizi gelişmiş özellikle kullanıcısı için üstün operasyonel kabiliyetler sunuyor.

Faydalı yük kapasitesi 1500 kilogram olan Bayraktar AKINCI, Bayraktar AKINCI, bugüne kadar MAM-L, MAM-T, MAM-C, Tolun, Teber-82, Teber-81, LGK-81, LGK-82, Gökçe, KGK-82-SİHA, İHA-230 süpersonik füze, HGK-84/NEB-84, Çakır füzesinin arada bulunduğu mühimmatlarla başarılı testler gerçekleştirildi.

Bayraktar AKINCI son olarak ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti.

Bugüne kadar bir dizi özel uçuşa imza atan Bayraktar AKINCI, 3 ülkeyi uçarak geçerek Bakü'ye gitti, ayrıca Efes Tatbikatı kapsamında Batman'dan kalkarak İzmir'deki hedefi vurdu.

Bayraktar AKINCI, 45 bin 118 feet ile milli havacılık irtifa rekoruna sahip bulunuyor.

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