Yeni Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun'un da konuşmacı olarak katıldığı çalıştaya Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe müftüleri, Diyanet-Sen Şube Başkanları, il temsilcileri, Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurhan Yıldırım ve başkan yardımcıları, Ankara şube üyeleri ve davetliler katıldı.

Yıldız:Yeni Yönetişim Anlayışıyla Geleceğe Odaklanıyoruz

Çalıştayın açılışında katılımcılara hitap eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız sendikal çalışmalara tüm gayretleri ile devam ederken yeni yönetişim anlayışıyla gelece odaklandıklarını söyledi. "Sendika olarak önümüze konulandan bize dayatılandan ziyade, merkezinde bizim bulunduğumuz çalışmalarla kendi istediklerimizin bireysel, kurumsal ve toplumsal hayatta gerçekleşmesinin mücadelesini yapacağız" diyen Yıldız "Bu alandaki çalışmalarımıza kurumun taşradan başkanlık merkezine kadar adeta MR'ını çektiğimiz "Diyanet çalışanlarının sorunları ve beklentileri" anket çalışmasıyla başladık. Raporu tüm il ve ilçe müftülerine gönderdik. Bugün de ülkemizin en nadide, en stratejik kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığını günümüze kadar izlediği yönetişim anlayışını çok yönlü olarak değerlendirmek ve devamında her şeyin hızla dönüştüğü bir sosyolojide, kurumunda kendisini, insan kaynaklarının niteliğinden önderlik ettiği din diline, yeni dini akımlara karşı tutumundan farklı kavramların hayatımızın içine girmesine kadar nasıl bir yönetişim anlayışıyla yol alması gerektiğinin cevaplarını arayacağız." şeklinde konuştu.

Geleceği Hep Beraber İnşa Etmek İstiyoruz

Çalıştayda sunum yapacak akademisyenlerden zihinleri zorlayacak fikirler, çığır açacak öneriler ve zülfü yare dokunacak cümleler duyacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Genel Başkan Yıldız "Burada amacımız, bir tarafın eleştiri yaparken diğer tarafın da savunmaya geçmesi değildir. Çünkü burası ne bir mahkeme ne de bir münazara alanıdır. Bizler hem başkanlık, hem ilahiyat fakülteleri, hem de imam hatip okullarıyla birbirlerini tamamlayan bir aileyiz. Bu yüzden kendi içimizde bir muhasebe, bir yüzleşme yapmak ve geleceği hep beraber inşa etmek istiyoruz. Hedefimiz, bir sivil organizasyon olarak sendika olmanın ödev ve sorumluluğu bilinciyle bilimsel çalışmalar yapmak, kurumumuzu geliştirici siyasi alanı da yönlendirici bir etki alanı oluşturmaktır." ifadelerine yer verdi.

Yeni Türkiye yüzyılında din devlet ilişkilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı özelinde yapısal ve fonksiyonel analizinin yapıldığı çalıştayın açılış konferansını "Cumhuriyet'in Temel Dini Kurumunu Bir Asır Sonra Değerlendirmek İmkanlar ve Problemler" sunumuyla Prof. Dr. İsmail Kara gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Dr. Necdet Subaşı'nın yaptığı birinci oturumda "Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu, yapısı, işleyiş ve gelişim süreçleri" ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Dr. Hasan Sayim Vural "2. Yüzyılın Eşiğinde Diyanetin Anayasal Görevi", Dr. Mehmet Talha Paşaoğlu "Diyanetin Toplumu Aydınlatma Misyonunun Yeniden Yorumlanması", Doç. Dr. Hicret Kiraz Toprak "Diyanet İşleri Başkanlığının Kurucu Fikriyatı, ve Doktora Öğrencisi Aslıhan Gül "Laikliğin Batılı Ülkelerin Uygulamalarında Kıyası ve Laiklik Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

"Din, Diyanet, Dini Cemaatler ve Gündelik Hayat" konulu 2. Oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Bakırcı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Vejdi Bilgin "Diyanet'in Dili: 2021-2023 Hutbeleri Çerçevesinde Bir Analiz" konulu sunumunu, Prof. Dr. Şahin Güven "Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetici Yetiştirme ve Atama Süreçleri, İl/İlçe Müftüleri Örneği" konulu sunumunu, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara "Devlet, İlahiyat ve Cemaatler Karşısında Diyanet" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

"Geleceğin Dünyasında Din Diyanet ve Yeni Ufuklar" başlıklı 3. Oturumun moderatörlüğünü ise Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kerim Alptekin gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun "Yeni Meydan Okumalar Karşısında Yurt Dışı Din Hizmetlerinin Geleceği" konulu sunumunu, Prof. Dr. Kemal Ataman "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Toplumsal Bütünleşmeye Katkı Potansiyeli: Fırsatlar ve Zorluklar" konulu sunumunu, Doç. Dr. Mustafa Derviş Dereli ise "Dijital Dünyada Dini Kurumların Geleceği" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Katılımcıların sorularına da cevap verilen çalıştay sonrası çalıştayda sunum yapan akademisyenlere teşekkür plaketi verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.