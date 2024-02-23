Sebze yüklü tır üst geçidin ayağına çarptı: Kazada sürücü öldü

Sebze dolu kasaların Karadeniz Sahil Yolu'na savrulması nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Polis ekipleri yolu, dökülen malzemenin belediye ve Karayolları ekiplerince toplanmasının ardından ulaşıma açtı.

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