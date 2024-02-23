Sebze yüklü tır üst geçidin ayağına çarptı: Kazada sürücü öldü
Trabzon'da sebze yüklü tırın üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 16:43, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 16:51
Sürmene ilçesinin Baştımar Mahallesi mevkisinde Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze yönetimindeki BB 867 U plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin beton ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir bölümü refüje çıkan tırın 46 yaşındaki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sebze dolu kasaların Karadeniz Sahil Yolu'na savrulması nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Polis ekipleri yolu, dökülen malzemenin belediye ve Karayolları ekiplerince toplanmasının ardından ulaşıma açtı.