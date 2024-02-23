Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 17:25, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.