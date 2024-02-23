İstinaf, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davasında verilen kararı bozdu

İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamada
Bakan Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamada
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
KAAN rakiplerine fark atacak
KAAN rakiplerine fark atacak
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Fethiye'de motosiklet kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 şubat 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Milli savaş uçağı KAAN, ASELSAN ile 'BİLGE KAAN' olacak
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İstinaf, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davasında verilen kararı bozdu

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanık hakkında verilen cezalar bozuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 18:58, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 19:03
Yazdır
İstinaf, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı davasında verilen kararı bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Kadir İstekli'ye "birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verilen 30 yıl, aynı suçlardan baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'e 16 yıl 8 ay hapis cezası kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Daire kararında, Kadir İstekli'nin 2004-2013'te çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020'de ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

Müşteki H.K.G'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği kaydedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

Bozma kararının ardından sanıklar Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanacak.

- Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, müştekinin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İstekli (47) ile Yusuf Ziya Gümüşel (59) hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar, haklarındaki tutuklama kararlarının yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadir İstekli'ye "birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Heyet, müşteki H.K.G'nin annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber