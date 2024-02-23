Murat Kurum: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlarla görüştü, onları dinledi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Kurum, ziyaretlerin ardından katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, adaylığı açıklandığı günden beri İstanbul'u karış karış dolaştığını söyledi.

Açıkladığı projelerden olumlu dönüşler aldıklarını ve bu güvenin birilerini telaşlandırdığını belirten Kurum, "İstanbul'da hangi görüşten olursa olsun tüm kardeşlerimiz istisnasız tüm annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor, verdiğimiz sözlere inanıyor. Çünkü biliyorlar ki biz bir söz verdik mi o sözü tutarız. Biz bu güveni asla boşa çıkarmayız. Bundan önce ne söz verdiysek sözlerimizi yaptık, tarlada izimiz var. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz afetlere gittik, söz verdik, sözümüzü tuttuk. Biz milletimizin o en zor anında yanında olduk. Orada beraber üzüldük, beraber ağladık ama hamdolsun sözlerimizi bir bir tuttuk. İnşallah Bağcılar'da sözünü tutacak." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde verdiği sözleri hatırlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi sen utanmadan, sıkılmadan 'Ben böyle sözler vermedim.' diyorsun. Yahu sana kim inanır? Şimdi çıkmışlar ne diyorlar? 'İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik.' öyle değil mi? Bağcılar Meydanı'ndan buradaki Bağcılarlı kardeşlerimle birlikte kendilerine soruyoruz, '100 bin konut' sözü verdiniz, yapmadınız. '15 bin sosyal konut' dediniz, yapmadınız. Bunca parayı nereye harcadınız? Söz verdiğiniz yeşil alanların hiçbirini yapmadınız, bunca imkanı nerede kullandınız? 'İstanbul'a yüzlerce park, bahçe yapacağız.' dediniz, onu da yapmadınız. İstanbul'un kaynaklarını nereye kullandınız? On binlerce kadınımıza 'İş bulacağım, İSMEK'i büyüteceğim, her kadın meslek sahibi olacak.' dediniz, yapmadınız. Şu güzel annelerimizin, kadınlarımızın parasını nereye kullandınız? Siz israfı bitirip, hizmet getirmediniz. Siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz."

Kurum, kendilerine yöneltilen "650 bin konutu nasıl yapacak?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Bağcılar'dan cevap veriyorum, aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan, başka yerlere gideceğine bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki. Şimdi ben anlatıyorum nasıl yapacağımızı, sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul'un projelerinde kullanacağız."

İstanbul için projelerini açıkladıktan sonra rakiplerinin telaş içinde olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sürekli yeni bir şeyler deniyorlar, farklı farklı gündemlerin peşinde koşuyorlar. Bu sefer de İstanbul'un hemen her ilçesinde bizim afişlerimizi, pankartlarımızı indiriyorlar. Bakın açık söylüyorum, Büyükşehir'in zabıtaları eliyle afişlerimizi söktürmeleri demokratik olgunluk sahibi olmadıklarını, gençlerimizin emeklerine saygılı olmadıklarını göstermiştir ama ben burada o afişleri asan bu davanın gençlerine, neferlerine söz veriyorum. İstanbul'u bu demokrasi düşmanı tutumlardan, bu algıcılardan ilelebet kurtarmak için 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden çalışacağız."

İstanbul'un bir tehlike girdabına sokulmak istendiğini aktaran Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta, bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, kapı arkasında, otel odalarında bir bir bu adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu asla unutmasın, tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna asla izin vermemiştir, o kirli kapı arkası anlaşmaları milletimiz bozmuştur."

Her zaman Bağcılar'ın yanında olacaklarını kaydeden Kurum, göreve başladıkları anda bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşakları projelerini yaparken, diğer yandan Kirazlı-Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt metrolarını süratle inşa edeceklerini, ilçedeki iki önemli bölge olan Güneşli ve Çiftlik meydanlarının metroyla buluşacağını bildirdi.

"İstanbul'da e-Spor turnuvalarını, uluslararası turnuvalar haline getirebilmek için bu mücadeleyi yapacağız"

Mitingin ardından Kurum, Bağcılar Belediyesi e-Spor Merkezi'ni ziyaret etti, burada gençlerle oyun oynadı.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, bu tür merkezlerin sayısını artıracaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul'da e-Spor turnuvalarını, uluslararası turnuvalar haline getirebilmek için bu mücadeleyi yapacağız. İstiyoruz ki gençlerimiz burada, güvenli ortamlarda vakit geçirsinler. Gençlerimiz geleceğe daha güvenli bakacakları bu adımları buralarda atabilsinler. Çok farklı yetişsinler, gençlerimiz sadece yarının gençliği değil, bugünün de gençliği, bugünün de karar vericileri. O yüzden gençlerle inşallah bu tesislerimizin sayısını arttıracağız."

Bir gazetecinin "Kentsel dönüşüm destek paketinde artış olacak mı?" sorusuna Kurum, şöyle cevap verdi:

"Tabii ki artacak, 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla ilgili süreci 1 Nisan itibarıyla yürüteceğiz. Siz de şahit oldunuz, aşağıda bir annemiz 'Benim evimi de bir an önce dönüştürün.' diyor. Bizim nisan itibarıyla başlayacağımız en önemli işlerden biri kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü ve bu kapsamda da süreç içerisinde biz inşaat faaliyetlerini yürüttükçe; gerek güncellemeler yapacağız gerek farklı iyileştirmeler yapacağız. Vatandaşımızla el ele vereceğiz, İstanbul'un dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Deprem bu şehrin bir gerçeği dolayısıyla bu gerçekle mücadele etmek zorundayız."

Kurum'a ziyaretlerinde Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ve partililer de eşlik etti.