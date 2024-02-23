Babasının iş yerini ateşe verdi

İznik ilçesinde babasının iş yerine gelen E.Y. (37), bilinmeyen bir sebeple iş yerini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, soğuk hava deposundaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında E.Y.'nin elinde ve yüzünde yanık oluştu. E.Y., olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yerinde hasara sebep olan yangınla alakalı tahkikat sürüyor.