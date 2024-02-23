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Bakan Tunç: Yerel seçimler Türkiye'nin istikrarı için önemli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bunlar; muhalefette anlaşamayanlar, iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi? İşte böyle bir kaos ortamına milletimiz Türkiye'yi sürüklemek istemezdi ve 'Cumhur İttifakı ile yola devam' dedi. Şimdi 31 Mart'taki yerel seçimler de Türkiye'nin istikrarı için önemli." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 22:15, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 22:51
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Bakan Tunç, Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkanı adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nın proje tanıtım törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tunç, kentin bu seçimde birlik ve beraberlik noktasında önemli bir fırsatı yakaladığını belirterek, Bartınlıların bunu en güzel şekilde değerlendireceğini, merkezde ve ilçelerde gerçek anlamda belediyeciliği hayata geçireceklerini söyledi.

Projelerden fazlasını hayata geçirmek için çalışacaklarını vurgulayan Tunç, kente bu zamana kadar yapılan yatırımlardan ve gerçekleştirilecek bahsetti.

Amasra'ya yapılan limanla yabancı yolcuların gelmeye başladığını, 10 günde bir kruvaziyerlerin limana yanaştığını anlatan Tunç, "Amasra'ya yaptığımız yolcu limanı Batı Karadeniz'i dünyaya açtı. Amasra'da da Ahmet Reis'le beraber gerçek belediyecilik başladığında Amasra ve Bartın turizmini birleştirerek Amasra'nın doğal ve tarihi güzelliklerini Bartın Irmağı vasıtasıyla yerli ve yabancı turistlerin buraya gelmelerini sağlayarak turizmin gelişmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Tunç, Bartın'da 400 yataklı yeni hastane inşaatının bittiğini ve yakında hizmete açılacağını dile getirerek, kenti modern bir sağlık kompleksine kavuşturacaklarını kaydetti.

Kentteki diğer çalışmaların, birlik ve beraberlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, üniversiteyi daha da büyütmek istediklerini ifade etti.

- "Gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz"

Tunç, Bartın'da Cumhur İttifakı'na rekor oy beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ulus, Amasra, Kurucaşile; ilçelerimizin her biri birbirinden güzel. Amasra'mız; Çeşm-i Cihan, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. O emanete nasıl sahip çıkılmaz? O emanete ancak ve ancak Cumhur İttifakı sahip çıkabilir ve inşallah Amasra'mızı da Bartın'la beraber turizmde bir marka yapacağız. El ele, kol kola memleketimize layık olmaya çalışacağız. Onlar her seçimde bizleri desteklediler, bu makamlara onların sayesinde geldik. Biz onlara borçluyuz, Bartın'a borcumuz var. Bu borcu yerine getirmek için inşallah gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz."

Bugüne kadar insanı, aileyi ve toplumu güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizen Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle enerjide ve savunma sanayide bağımsız, kalkınan Türkiye Yüzyılı'nı Cumhur İttifakı'yla beraber inşa edeceklerini ifade etti.

Tunç, afetlere dirençli şehirleri belediyelerle uyumlu şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, Bartın'a hak ettiği yatırımları fazlasıyla getirmenin sözünü verdi.

Cumhur İttifakı'nın bir "proje ittifakı", "siyaset mühendisliği" olmadığına değinen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı, milletin talebiyle ortaya çıkan ve Türkiye'nin bekası, geleceği ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde bir araya gelmiş bulunan ittifaktır. İşte önceki ittifakları gördünüz. Seçimlerde bir araya geldiler, cumhurbaşkanı adayları vardı. Şimdi o adayı partilerinin genel başkanı olmaya bile layık görmediler, arkasından her türlü aleyhinde konuşuyorlar. Yardımcıları vardı bir sürü, çil yavrusu gibi dağıldılar, nerede olduklarını da bilmiyoruz. Bunlar seçimi kazanmış olsalardı ne olacaktı bu ülkenin hali? Bunlar; muhalefette anlaşamayanlar, iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi? İşte böyle bir kaos ortamına milletimiz Türkiye'yi sürüklemek istemezdi ve 'Cumhur İttifakı ile yola devam' dedi. Şimdi 31 Mart'taki yerel seçimler de Türkiye'nin istikrarı için önemli."

"Hükümetten olmayan belediyelere ayrımcılık mı yapacaksınız?" söylemlerine değinerek, her belediyeye nüfusu oranında hazineden ödenek gönderdiklerini belirten Tunç, "Ama hükümetle onun bakanlarıyla cumhurbaşkanıyla milletvekilleriyle uyumlu çalışacak olan, proje üreten belediye başkanı hükümetin kapısından hiçbir zaman geri çevrilmez. Yeter ki şehrini kalkındıracak proje üret. Aynı masanın etrafında olmak, aynı havayı solmak, birlikte projeler üretmek; bu bir avantajdır. Bu avantajı Bartın'a yaşatmaya hazır mıyız, kararlı mıyız?" şeklinde konuştu.

- "31 Mart'ta Bartın'da destan yazacağız"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de ülkede yerelle uyumlu hükümetlerin ve hükümetle uyumlu yerel yönetimlerin ne kadar faydalı işler yaptığının görüleceğini söyledi.

Belediyelerce açıklanan projelerin bu güvene dayalı olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bunlar angarya değil, bunlar dostlar alışverişte görsün diye açıklanan projeler değil. Bunların hepsi Sayın Bakanımızın buraya kattığı büyük güçle ve aynı zamanda Sayın Milletvekilimizin ve bizler de dahil olmak üzere hep beraber takip edip Sayın Belediye Başkanımıza inşallah destek olacağımız bir güçle olacak. Buna inancımız tamdır. Bu samimiyet içerisinde el birliğiyle birbirimize destek verecek ve inşallah 31 Mart'ta Bartın'da destan yazacağız. Bu yola giren, bu mücadeleyi veren herkese Allah yardım etsin. Hep birlikte Bartın'da Cumhur İttifakı'nın zaferini görelim." ifadelerini kullandı.

Bartın Belediye Meclisi ve il genel meclisi adaylarının da tanıtıldığı törene, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve partililer katıldı.

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