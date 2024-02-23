DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-6 operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü yanlısı şüphelilerle iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve son süreçte ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 6'sı ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını duyurmuştu.