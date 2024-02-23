ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerdeki 93 kuruluşa yeni ticari yaptırımlar getirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, Rusya, Çin, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den 93 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirdi.
Listede Türkiye'den 16, Rusya'dan 63, Çin'den 8 kuruluşun bulunduğu belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de 4 kuruluş listede yer aldı.
İhcarat kısıtlamaları, kuruluşların Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle alındı.
500'den fazla yeni yaptırım kararı alındı
ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.
Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetmişti.