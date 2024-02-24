Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Yayımlandı

ATAMA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20.02.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

Karar Tarihi ve Numarası: 20.02.2024 - 245 - 246

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları

1. derecenin 2. kademesi (1380+4600) göstergesi ile

1. Ankara Batı Hakim Adayı (268825) Hümeyra Tüba ÇEVİKER MERSİN HAKİMLİĞİNE,

1. derecenin 1. kademesi (1320+4600) göstergesi ile

2. Ankara C. Savcısı Adayı (285697) Ali YALÇIN ŞABANÖZÜ (Çankın) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

2. derecenin 1. kademesi (1155+4200) göstergesi ile

3. Ankara C. Savcısı Adayı (121681) Burak KÖŞ ALACA (Sungurlu) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

4. Ankara Batı Hakim Adayı (170175) Ahmet Eren KAŞAK SAMSUN HAKİMLİĞİNE,

3. derecenin 1. kademesi (1020+3600) göstergesi ile

5. Yozgat Hakim Adayı (285683) Serpil SEYHAN CEYHAN HAKİMLİĞİNE,

5. derecenin 2. kademesi (865+2800) göstergesi ile

6. Trabzon C. Savcısı Adayı (267276) Ahmet KAYA SOMA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

6. derecenin 2. kademesi (785+2200) göstergesi ile

7. İzmir C. Savcısı Adayı (172803) Merve Hazan YILMAZ NUSAYBİN (Mardin) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

8. Ankara Hakim Adayı (268827) Nur DEMİRAL TARSUS HAKİMLİĞİNE,

9. Ankara Bati Hakim Adayı (268852) Mahmut Mahsun TOPALOĞLU ÇERKEZKÖY (Çorlu) HAKİMLİĞİNE,

6. derecenin 1. kademesi (760+2200) göstergesi ile

10. Gaziantep Hakim Adayı (164332) Seda GÜNAYDIN KİLİS HAKİMLİĞİNE,

8. derecenin 1. kademesi (660+1900) göstergesi ile

11. Seydişehir Hakim Adayı (194494) Gökhan ÖÇAL TOMARZA (Develi) HAKİMLİĞİNE,

12. Balıkesir C. Savcısı Adayı (266724) Muhammed ADIŞEN POSOF (Ardahan) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

13. Ereğli (Konya) C. Savcısı Adayı (266889) Safa Kadir BAYSAL KARABURUN (İzmir) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

14. İzmir C. Savcısı Adayı (266968) Abdullah ÇEKİÇ SAKARYA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

15. Yozgat Hakim Adayı (267195) Semih HATİPOĞLU SAMSUN HAKİMLİĞİNE,

16. Rize C. Savcısı Adayı (267212) Süleyman İPEK DİGOR (Kars) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

17. İstanbul Anadolu C. Savcısı Adayı (267260) Muammer KARAKOYUN MERSİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

18. Konya Hakim Adayı (267458) Mustafa OCAK KOCAELİ HAKİMLİĞİNE,

19. Ankara C. Savcısı Adayı (267462) Seda OKÇU ZARARSIZ ÇERKEZKÖY (Çorlu) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

20. Aydın Hakim Adayı (267547) Onur SAĞIR TERME (Çarşamba) HAKİMLİĞİNE,

21. Ankara Hakim Adayı (268007) Hilal MUTLU YILMAZ EŞME (Uşak) HAKİMLİĞİNE,

22. Samsun Hakim Adayı (268053) Hüseyin Mert YÜMLÜ LİCE (Diyarbakır) HAKİMLİĞİNE,

23. Ankara Hakim Adayı (268819) Hidayet Lütfü AKGÜL ANTALYA HAKİMLİĞİNE,

24. Elazığ Hakim Adayı (268820) Şevval Eda AKGÜL GAZİANTEP HAKİMLİĞİNE,

25. Konya C. Savcısı Adayı (268821) Osman Gazi AŞÇI ESKİPAZAR (Karabük) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

26. Sivas C. Savcısı Adayı (268822) Ali Mehmed BIYIKLI EREĞLİ (Konya) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

27. Bursa Hakim Adayı (268823) Muhammed Burak CENK DEVELİ HAKİMLİĞİNE,

28. Ankara C. Savcısı Adayı (268824) Murat ÇELİK YALOVA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

29. Bakırköy Hakim Adayı (268826) Hüdanur ÇİFTÇİ MALATYA HAKİMLİĞİNE,

30. Bursa Hakim Adayı (268828) özge Dilan DENİZ ÇINKIR SARIVELİLER (Ermenek) HAKİMLİĞİNE,

31. Nazilli Hakim Adayı (268829) Burak DOLUZENGİN ANTALYA HAKİMLİĞİNE,

32. İsparta Hakim Adayı (268830) Furkan DÖNMEZ ESKİL (Aksaray) HAKİMLİĞİNE,

33. İstanbul Hakim Adayı (268831) Zehra DÜZGÜN ŞEREFLİKOÇHİSAR (Aksaray) HAKİMLİĞİNE,

34. İstanbul Anadolu C. Savcısı Adayı (268832) Berat Yasin EKE EDREMİT (Burhaniye) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

35. Batman Hakim Adayı (268833) Büşra ER BUDAK HINIS HAKİMLİĞİNE,

36. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (268836) Veysel Adem GÜREK ADANA HAKİMLİĞİNE,

37. Van Hakim Adayı (268838) Kübra Begüm GÜLER SÜTÇÜLER (İsparta) HAKİMLİĞİNE,

38. Konya C. Savcısı Adayı (268839) Hasibe KIZMAZ KOCAELİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

39. İstanbul Hakim Adayı (268840) Beste KOÇAK SİMAV (Uşak) HAKİMLİĞİNE,

40. Erzurum C. Savcısı Adayı (268842) Refik Çağrı ÖZAY BİLECİK CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

41. Edime Hakim Adayı (268843) Ayşe Bertin ÖZTÜRK LİCE (Diyarbakır) HAKİMLİĞİNE,

42. İzmir Hakim Adayı (268844) Büşra ÖZKAN SEYDİŞEHİR HAKİMLİĞİNE,

43. Ankara Hakim Adayı (268845) Nergiz ÖZKAN ŞANLIURFA HAKİMLİĞİNE,

44. Muğla Hakim Adayı (268846) Burak Can SAYDAM CEYLANPINAR (Viranşehir) HAKİMLİĞİNE,

45. Boğazlıyan Hakim Adayı (268847) Seda ŞAHİN MUT (Silifke) HAKİMLİĞİNE,

46. Karabük C. Savcısı Adayı (268848) Fatma Sena BİNBİR İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

47. Samsun Hakim Adayı (268849) Tuğçe Nur TEBER BAYBURT HAKİMLİĞİNE,

48. İstanbul Hakim Adayı (268851) Feyza TEMİZ KOCAELİ HAKİMLİĞİNE,

49. Akşehir Hakim Adayı (268853) Yasin ULAŞ AFYONKARAHİSAR HAKİMLİĞİNE,

50. Gaziantep Hakim Adayı (268855) Mehmet Mert YAVUZ İZMİR HAKİMLİĞİNE,

51. Konya C. Savcısı Adayı (268856) Muhammed YAVUZ BURSA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

52. Ankara C. Savcısı Adayı (268857) Emine YERLİKAYA GAZİANTEP CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

53. Nizip C. Savcısı Adayı (268858) Abdullah Talha YÜKÇEKEN ÇERKEZKÖY (Çorlu) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

54. İstanbul Anadolu C. Savcısı Adayı (268859) Ömer Faruk YÜZBAŞI BİGADİÇ (Balıkesir) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

55. İstanbul C. Savcısı Adayı (268860) Rümeysa ZİLELİOĞLU ANTALYA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

56. Bakırköy Hakim Adayı (273793) Muhibe KORKUT KAMAN (Kırşehir) HAKİMLİĞİNE,

57. Diyarbakır Hakim Adayı (277296) Damla GENÇ GÜNDOĞMUŞ (Manavgat) HAKİMLİĞİNE,

58. Nazilli Hakim Adayı (277525) Ezginur ÖZDEMİR BOYABAT HAKİMLİĞİNE,

59. Hakkari Hakim Adayı (277717) Biişra YENClLEK NESİL SELENDİ (Salihli) HAKİMLİĞİNE,

60. Ankara Hakim Adayı (285592) Ezgi AKSOY GÜLNAR (Silifke) HAKİMLİĞİNE,

61. Ankara Batı C. Savcısı Adayı (285593) Taha ALAY BAKIRKÖY CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

62. Nevşehir Hakim Adayı (285594) Büşra ALTINDAŞ CAMBAZ HOPA (Artvin) HAKİMLİĞİNE,

63. Sivas C. Savcısı Adayı (285595) Tunahan ARSLAN MALATYA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

64. Ankara C. Savcısı Adayı (285596) Fatih ARSLAN BURSA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

65. Osmaniye Hakim Adayı (285597) Esra ARSLANTAŞ BAYBURT HAKİMLİĞİNE,

66. Ankara Batı Hakim Adayı (285598) Aysel ATAHAN SARIOĞLAN (Kayseri) HAKİMLİĞİNE,

67. Ankara Hakim Adayı (285599) Nurşah ATALAY ORMANCIOĞLU MERZİFON (Amasya) HAKİMLİĞİNE,

68. Ankara Batı C. Savcısı Adayı (285600) Sibel AVCİ HACIBEKTAŞ (Nevşehir) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

69. Ankara Hakim Adayı (285601) Tuğba ÇELİK ESKİŞEHİR HAKİMLİĞİNE,

70. Elazığ C. Savcısı Adayı (285602) İlkay AYDIN KOCAELİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

71. Ankara C. Savcısı Adayı (285603) Meltem Asel BAŞER ELMALI CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

72. Ankara Batı Hakim Adayı (285605) Bota BOTASUN ÇERKEŞ (Karabük) HAKİMLİĞİNE,

73. Adana Hakim Adayı (285606) Bican CENGİZ ŞİRAN (Gümüşhane) HAKİMLİĞİNE,

74. Kahramanmaraş Hakim Adayı (285607) Tolga Kağan CEYLAN ÇORUM HAKİMLİĞİNE,

75. Samsun Hakim Adayı (285608) Demet ÇAKIR BARTIN HAKİMLİĞİNE,

76. Ankara C. Savcısı Adayı (285609) Safa AHİ ANTALYA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

77. İstanbul Hakim Adayı (285611) Fevziye Beraat AKSAY DİVRİĞİ (Sivas) HAKİMLİĞİNE,

78. Ankara Hakim Adayı (285612) Birsen ÇAKMAK KUŞADASI (Söke) HAKİMLİĞİNE,

79. İstanbul Hakim Adayı (285614) Çiğdem ÇAVUŞOĞLU YALOVA HAKİMLİĞİNE,

80. Ankara Batı C. Savcısı Adayı (285615) İrem Tuğba GOBİ İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

81. Ankara C. Savcısı Adayı (285616) Didem ÇELİK KUŞADASI (Söke) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

82. Bakırköy Hakim Adayı (285617) Sinem ÇELİKYÜREK SARAYKÖY (Denizli) HAKİMLİĞİNE,

83. Antalya C. Savcısı Adayı (285618) Bayram DEDEOĞLU AHLAT (Bitlis) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

84. İzmir Hakim Adayı (285619) Özgenur DEMİR DOĞANŞEHİR (Malatya) HAKİMLİĞİNE,

85. Sakarya C. Savcısı Adayı (285620) Kemal DEMİRCİ BAYBURT CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

86. Bakırköy Hakim Adayı (285621) Melis DEMİRLİ DERİNKUYU (Nevşehir) HAKİMLİĞİNE,

87. Ankara Hakim Adayı (285623) Hatice DOĞAN CEYLANPINAR (Viranşehir) HAKİMLİĞİNE,

88. Diyarbakır C. Savcısı Adayı (285624) Hediye DÜNDAR MARMARİS (Muğla) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

89. Konya C. Savcısı Adayı (285625) Mehmet Emir EMİROĞLU SİNOP CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

90. Konya Hakim Adayı (285626) Merve ERDİL KEŞAN HAKİMLİĞİNE,

91. Konya C. Savcısı Adayı (285627) Betül ERDOĞAN SAĞIR ŞANLIURFA CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

92. Ankara Hakim Adayı (285628) Ekin ERKAN YAKUT BEYKOZ (İstanbul Anadolu) HAKİMLİĞİNE,

93. Fethiye Hakim Adayı (285629) Gülsen Melike ERYILMAZ KONYA HAKİMLİĞİNE,

94. Rize Hakim Adayı (285630) Nagihan GÖZCÜ GÜRSOY HADİM (Konya) HAKİMLİĞİNE,

95. Ankara Hakim Adayı (285631) Selcan İMRE SÜRMENE (Trabzon) HAKİMLİĞİNE,

96. Mersin Hakim Adayı (285633) Muhammed Hanefi KAHRAMAN ORHANGAZİ (Bursa) HAKİMLİĞİNE,

97. İstanbul C. Savcısı Adayı (285634) Salih KAPLAN İSLAHİYE CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

98. Bakırköy Hakim Adayı (285635) Durmuş KARABOĞA ÇANKIRI HAKİMLİĞİNE,

99. İstanbul C. Savcısı Adayı (285636) Yusuf Oğuzhan KARAER ÇİVRİL (Denizli) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

100. Ankara Batı Hakim Adayı (285637) Gülçin KARAMAN SURUÇ (Şanlıurfa) HAKİMLİĞİNE,

101. Bakırköy Hakim Adayı (285638) İlayda KARAPÜR TİRE (Ödemiş) HAKİMLİĞİNE,

102. Mardin Hakim Adayı (285639) Muhammed KASSAP BERGAMA HAKİMLİĞİNE,

103. Bakırköy Hakim Adayı (285662) Hüseyin KAYA KÜTAHYA HAKİMLİĞİNE,

104. Ankara Hakim Adayı (285663) Sevide KEKLİK DİYARBAKIR HAKİMLİĞİNE,

105. Burhaniye Hakim Adayı (285664) Burcu KESKİN KALKANDERE (Rize) HAKİMLİĞİNE,

106. Antalya Hakim Adayı (285666) Merve KOYUNCU BALIKESİR HAKİMLİĞİNE,

107. Doğubayazıt C. Savcısı Adayı (285667) Sevgi KÜÇÜKKAYA AYBASTI (Fatsa) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

108. Ankara Batı Hakim Adayı (285668) Muhammet Özden ÖZÇELİK KARAMAN HAKİMLİĞİNE,

109. İzmir Hakim Adayı (285669) Aysun Naciye ÖZEN KORKUTELİ (Antalya) HAKİMLİĞİNE,

110. Ankara Batı C. Savcısı Adayı (285670) Yasemin ÖZER BATMAN CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

111. Kahramanmaraş Hakim Adayı (285671) Muhammed Emin ÖZGER ERUH (Siirt) HAKİMLİĞİNE,

112. İzmir C. Savcısı Adayı (285672) Zülal ÖZTURAN AKYAZI (Sakarya) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

113. Silifke Hakim Adayı (285674) Pınar PAMUK ŞEBİNKARAHİSAR HAKİMLİĞİNE,

114. Ankara Batı C. Savcısı Adayı (285675) Said Ramazan PAPATYA ERDEMLİ (Mersin) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

115. Ankara C. Savcısı Adayı (285676) Rümeysa PARLAK OSMANCIK (Çorum) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

116. Ankara Batı Hakim Adayı (285677) Şükran Büşra SAYGIN BAYBURT HAKİMLİĞİNE,

117. Erzurum Hakim Adayı (285678) Furkan SAĞLIK SAKARYA HAKİMLİĞİNE,

118. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (285679) Alican SARİKAYA MALKARA (Tekirdağ) HAKİMLİĞİNE,

119. İstanbul C. Savcısı Adayı (285680) Ayşegül SATICI ESKİŞEHİR CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

120. Erzurum Hakim Adayı (285681) Elif Can SELÇUK İZMİR HAKİMLİĞİNE,

121. Ankara Batı Hakim Adayı (285682) Mehmet SERT KEMALPAŞA (İzmir) HAKİMLİĞİNE,

122. Kayseri C. Savcısı Adayı (285684) Gülşah SORGULU KAHRAMANMARAŞ CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

123. Silivri Hakim Adayı (285685) Fisun SOYDAN ÇERKEZKÖY (Çorlu) HAKİMLİĞİNE,

124. İstanbul Anadolu Hakim Adayı (285686) Gülbahar SULU HANİ (Diyarbakır) HAKİMLİĞİNE,

125. İstanbul C. Savcısı Adayı (285687) Hümeyra TEKİR KÖYCEĞİZ (Muğla) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

126. Fethiye C. Savcısı Adayı (285688) Seda TOKER TURGUTLU CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

127. Bakırköy Hakim Adayı (285689) Rabia TOKUŞLU KOÇ GEMLİK (Bursa) HAKİMLİĞİNE,

128. İstanbul Hakim Adayı (285690) Aysun TONGAOĞLU ÇEŞME (İzmir) HAKİMLİĞİNE,

129. Elbistan Hakim Adayı (285691) Büşra TOPAL İSTANBUL ANADOLU HAKİMLİĞİNE,

130. Kastamonu Hakim Adayı (285692) Bayram TOPRAK KIRŞEHİR HAKİMLİĞİNE,

131. Küçükçekmece Hakim Adayı (285693) Büşra TUNA GÖLCÜK (Kocaeli) HAKİMLİĞİNE,

132. İstanbul Hakim Adayı (285695) Gizem ÜLGÜNAR VEZİRKÖPRÜ HAKİMLİĞİNE,

133. Konya Hakim Adayı (285696) Cihat Tamer ÜNAL KIRŞEHİR HAKİMLİĞİNE,

134. İsparta Hakim Adayı (285698) Büşra YALÇIN SUŞEHRİ (Şebinkarahisar) HAKİMLİĞİNE,

135. Ankara Batı Hakim Adayı (285699) Haşan Behrat YARALI BUCAK (Burdur) HAKİMLİĞİNE,

136. Ankara Batı Hakim Adayı (285700) Erim Mert YARDIMCI REYHANLI (Kırıkhan) HAKİMLİĞİNE,

137. Ankara C. Savcısı Adayı (285701) Ahmet YAVUZ VAKFIKEBİR (Trabzon) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

138. Rize Hakim Adayı (285702) Yasemin BAHADIR DİVRİĞİ (Sivas) HAKİMLİĞİNE,

139. Bolu Hakim Adayı (285703) Yıldırım YERLİKAYA İSTANBUL HAKİMLİĞİNE,

140. Kayseri C. Savcısı Adayı (285704) Alper YILDIRIM SÜTÇÜLER (İsparta) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

141. Aydın C. Savcısı Adayı (285705) Atakan YILMAZ AKYAZI (Sakarya) CUMHURİYET SAVCILIĞINA,

142. Ordu Hakim Adayı (285706) Mevlüde YILMAZ GÜDÜCÜ İSTANBUL HAKİMLİĞİNE,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.

İdari Yargı Hakim Adayları

7. derecenin 2. kademesi (720+2100) göstergesi ile

1. Ankara Hakim Adayı (268867) Emin ÇALIK HATAY İDARE MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE,

7. derecenin 1. kademesi (705+2100) göstergesi ile 2. Ankara Hakim Adayı (268861) Gamze ALTUNSOY HATAY İDARE MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE,

8. derecenin 1. kademesi (660+1900) göstergesi ile

3. Ankara Hakim Adayı (216694) Oktay ALKAN GAZİANTEP İDARE MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE,

4. Ankara Hakim Adayı (266631) Mustafa YILMAZ HATAY İDARE MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE,

5. Ankara Hakim Adayı (268862) Muhammed Fatih YAZICI OSMANİYE İDARE MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE,

6. Ankara Hakim Adayı (268863) Gül Mine YILMAZ HATAY İDARE MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE,

Ad çekme usulü ile naklen atanmışlardır.