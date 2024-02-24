Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı

Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
KAAN rakiplerine fark atacak
KAAN rakiplerine fark atacak
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteğinin detayları netleşti
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Çalışmalar hızlandı! Milli projelere yerli motor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen "Kafes-45" operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına altına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 07:12, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 07:08
Yazdır
Aydın'da Kafes-45 operasyonu kapsamında 25 kişi tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 35 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde, Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli yöntemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüphelinin yakalandığını ifade edilmişti.

Bakan Yerlikaya, MASAK ile koordineli yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliğinin olduğunun tespit edildiği bilgisini vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber