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AK Parti çalışmaları hızlandırdı

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 36 günden az süre kalırken AK Parti seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 09:15, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 09:18
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AK Parti çalışmaları hızlandırdı

Türkiye Gazetesi'nden Emre Özcan'ın haberine göre

AK Parti'nin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti nedeniyle ertelenen "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısı" 26 Şubat'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak olan toplantı daha sonra basına kapalı devam edecek. Seçim İşleri Başkanı ve yardımcıları 81 ilden gelen teşkilat üyeleriyle seçim çalışmalarını masaya yatıracak.

Seçim takvimi, seçim kurulu görevlileri, itiraz ve şikayetler ile seçim materyalleri hakkında detaylı sunumlar yapılacak.

AK Parti seçim günü hiçbir oyun zayi olmaması ve demokrasinin tam manasıyla sandığa yansıması için programa ayrı bir önem verecek. Sonuç Alım Sistemi en ince ayrıntısına kadar anlatılacak.

Programda, seçimlere son bir ay kala propaganda sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği de ele alınacak.

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