Kızının boşanma davasını izlemeye kalbi dayanmadı

Çivril Asliye Hukuk Mahkemesinde kızının boşanma davasına tanık olarak katılan Hüseyin Eren (69), bir anda yere yığıldı.

İLK MÜDAHALE SAVCIDAN

Kalp krizi geçiren Eren'e ilk müdahale ise duruşma savcısı tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesine kadar savcının kalp masajı yapmayı sürdürdüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tüm müdahalesine rağmen Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kız babası olan Hüseyin Eren'in kalp hastası olduğu ve daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi. Öte yandan, Eren'in cenazesi Şenköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edildiği öğrenildi.