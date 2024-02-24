Erdoğan: Bulgaristan dostumuz ve müttefikimiz

Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
Temel Kotil: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye
KAAN rakiplerine fark atacak
KAAN rakiplerine fark atacak
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Bulgaristan dostumuz ve müttefikimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Kurultay'ına video mesajla katıldı. Erdoğan, video mesajda Türkiye- Bulgaristan ilişkisine değinerek "Komşumuz Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur. Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir önem gösteriyoruz" diyerek seçilecek yeni adaylara başarılar diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 10:33, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 10:42
Yazdır
Erdoğan: Bulgaristan dostumuz ve müttefikimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda herkesi selamlayarak, kurultay daveti için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi:

4 yıl önce Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlediğiniz kongrenize video mesaj vasıtasıyla iştirak etmiştim. Partinizi yeni döneme hazırlayacak kadroların tespitini sağlayacak kurultayınıza da nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Kurultayınızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimleri'ni yapacağız. Kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisindeyiz. Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabbim aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, komşumuz Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur.

'ÇOK BOYUTLU MEYDAN OKUMALAR...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız. Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Bulgaristan siyasetinin ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇİLECEK KADROLARA BAŞARI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hareket, Türkiye Bulgaristan iş birliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır. Yeni seçilecek kadroların bu anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde seçmenlerin beklentilerini önceleyen, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kurultay sonucu delegelerin iradesiyle seçilecek başta eş başkanlar olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde göreve gelecek tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, başarılı bir kurultay geçirmenizi temenni ediyorum. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber