Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

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