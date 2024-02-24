Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

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