Kredi kartı kullananlara kötü haber!
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
23 ilde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' yürürlüğe girdi
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Bakan Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi kartı kullananlara kötü haber!

Kredi kartlarına yönelik yeni bir düzenleme bekleniyor. Henüz içerik belli olmasa da kredi kartına taksit sınırı gibi kullanımı azaltacak birkaç başlığın üzerinde duruluyor. İşte kredi kartı düzenlemesiyle ilgili masadaki formüller...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 13:47, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 13:44
Yazdır
Kredi kartı kullananlara kötü haber!

Ekonomi yönetiminin birinci önceliği enflasyonla mücadele. Enflasyonu dizginlemek için seferber olan ekonomi yönetiminin bu kapsamda kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme getirmesi bekleniyor.

TCMB BAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı düzenlemesiyle ilgili ilk sinyali Enflasyon Raporu toplantısında vermişti. Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." demişti.

MASADA FARKLI FORMÜLLER VAR

Henüz düzenlemenin içeriğine ilişkin bir bilgi paylaşılmasa da finans piyasalarında alınacak önlemlere ilişkin bazı varsayımlar konuşuluyor. İşte kredi kartı düzenlemesi için masadaki düzenlemelerden bazıları:

-Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

- Asgari ödeme tutarları artırılabilir

- Kart limiti düşürülebilir

- Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

- Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

- Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

- Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

UZMANLARDAN "LÜKS TÜKETİMİ KISITLAYIN" UYARISI

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz" diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini ifade etmişti Aran, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber