Akşener, seçim beyannamesini açıkladı: Tabela detayı dikkat çekti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "2024 Yerel Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Akşener, ATO Kongre Merkezi'nde partisinin seçim beyannamesini açıkladı ve belediye başkan adaylarını tanıttı.

Akşener burada yaptığı konuşmada, "Milletimize ihanet edenlerle yoldaşlık etmeyiz" sözleriyle "Türk siyaseti bugün birbirinin zıttı gözükenlerin birbirinin sureti olduğu girdabında gidiyor. Birbirine laf yetiştirenlerin birbirleri sayesinde ayakta kaldığı kayıkçı kavgasında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Seçim beyannamesinde dört başlıkta vaadini sıralayan Akşener, tabelalara standart getireceklerini söyledi. Akşener, açıklamasında "Yönettiğimiz belediyelerde yabancı alfabelerle tabela asılmasının öne geçeceğiz, mevcut tabelaları da süratle sökeceğiz. Kültürümüzle yabancılaşmış malum dükkanlar, gettolaşmış mahalleleri bitirmeye geliyoruz. Bu duruşumuzun pek çoklarını rahatsız ettiğini biliyoruz" şunları söyledi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugüne kadar tehditle, baskıyla yolumuzu kesebileceklerini sandılar. İftirayla, dedikoduyla gücümüzü kırabileceklerini sandılar. Bugüne kadar hiçbiri, hiçbir zaman başaramadı. Her türlü tuzağa, dümene rağmen biz hala buradayız.

'İHANET EDENLERLE YOLDAŞLIK ETMEYİZ'

Hakaretlerle, yalanlarla, iftiralarla milletimizle aramıza girmeyi başaramazlar. Sansürleriyle, operasyonlarıyla Türkiye'nin iyi ve cesur evlatlarını bastıramazlar. Biz milletimizi oy uğruna birbirine düşürenlere benzemeyiz. Biz oy uğruna milletin hakkına girenlere de benzemeyiz. Biz oy uğruna Cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmayız. Milletimize ihanet edenlerle yoldaşlık etmeyiz. Atatürk'e beddua edenlerle kol kola yürümeyiz.

Türk siyaseti bugün birbirinin zıttı gözükenlerin birbirinin sureti olduğu girdabında gidiyor. Birbirine laf yetiştirenlerin birbirleri sayesinde ayakta kaldığı kayıkçı kavgasında devam ediyor. Birbirine düşman olanların, varlıklarını birbirine borçlu olduğu tahterevalli düzenine sıkıştırılıyor.

Siyaseti milletin dertleriyle buluşturacağız. Artık hür ve müstakil İyi Parti var.

AKŞENER SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLIYOR

Milletimizin yaşadığı 4 temel soruna nasıl çözümler sunacağımızı anlatacağım.

Birinci temel sorun yoksulluk. Bugün milletimiz gittikçe büyüyen yoksulluk sarmalıyla karşı karşıya. İYİ Parti olarak, şehirlerimizde yoksullukla mücadelenin odağına gençleri, kadınları, çocukları ve emeklileri alıyoruz. Yurt imkanları sunacağız. Hiçbir gencin KYK borcu derdine düşmemesi için sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerin borçlarını biz ödeyeceğiz. Yönettiğimiz belediyelerdeki okullarda sabah ve öğlen olmak üzere ücretsiz yemek imkanı sunacağız. Kadın girişimciler aracılığıyla temin edeceğiz. Kadın destek merkezleriyle her konuda kadınların yanlarında olacağız. Emeklilerimiz için gelirine destekler sunacağız.

TABELALARA STANDART VAADİ

Türkiye artık bir sığınmacı cenneti. Bir kaçak ve sığınmacı istilasıyla karşı karşıyayız. Milli Göç Doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı belediyelerde atacağız. Belediyelerde tabela standartları getireceğiz. Hem kent estetiğini koruyacağız hem yabancı tabela asılmasının önüne geçeceğiz.

Yönettiğimiz belediyelerde yabancı alfabelerle tabela asılmasının öne geçeceğiz, mevcut tabelaları da süratle sökeceğiz.

Kültürümüzle yabancılaşmış malum dükkanlar, gettolaşmış mahalleleri bitirmeye geliyoruz. Bu duruşumuzun pek çoklarını rahatsız ettiğini biliyoruz.

Kent dokumuza, demografimize sahip çıktığımız için özür dileyecek değiliz. İyi Parti olarak kaçak ve sığınmacıların gettolar oluşturup, işletmelerle birbirlerine hizmet ettikleri minyatür Suriyeler kurmalarına asla izin vermeyeceğiz.

DEPREME DİRENÇLİ KENTLER

Deprem ülkemizin bir gerçeği. Büyük bir risk altında yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarıyor. İstanbul'da yaşanacak bir felaket Türkiye'yi de Türkiye ekonomisini de yıkıp geçer. Durumun ciddiyetine rağmen yöneticiler önlem almak, harekete geçmek yerine üç maymunu oynadıklarından, depreme karşı ne kadar da hazırlıksız bırakıldığımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük acı o kadar tazeyken deprem konusu ciddiye alınmıyor. Üçüncü sorun deprem tehlikesi karşısındaki ciddiyetsizlik, beceriksizlik ve ihmalkarlık olacak. Güvenli şehirler inşa edeceğiz. Şehirlerimizi fiziksel, toplumsal yapısıyla birlikte dirençli hale getireceğiz. Bina dayanıklılığını artıracağız. Arazi kullanımı ve yer seçimlerine önem vereceğimiz gibi kamu binalarının dayanıklılık denetimlerine hız vereceğiz. Konut üretiminde yatay mimarinin yaygınlaşmasına öncülük edeceğiz.

'RANTÇI YÖNETİME SON VERECEĞİZ'

Dördüncü sorun şehirlerimizi tüketen rantiye yönetimi. Kentsel dönüşümü rantı değil, kamu yararını gözeten şeffaf ve katılımcı şekilde gerçekleştireceğiz. Rantçı ve fırsatçı yönetim anlayışına son vereceğiz. Yetkiyi aldığımız tüm belediyelerde yeşili betona çevirme sevdalılarının düzenini bozacağız. Ormanları yok etmeye çalışan hainlerin tezgahını bozacağız.

Biz bir avuç şımarığın kazandığı kirli düzeni değiştirecek düzene sahibiz.