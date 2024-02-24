Oyuncu Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama ve yangın
Bolu'nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 15:54, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 15:55
Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu.
Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Silodan dumanlar yükselirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangında siloda hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.