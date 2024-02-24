Murat Kurum: İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmamış

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul'da Sivaslılar buluşmasına katıldı.

Kurum, 16 Mart'ta açılacak olan Çekmeköy- Sultanbeyli metro hattı için mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmadığını söyledi.

"Bu proje aslında çalışılsa bugüne açılışı yapılır Sancaktepe İstanbul'a hizmet ederdi." diye konuşan Kurum, "Mevcut İBB yönetimi tarafından proje iptal edilmiş, iptal edildiği yetmediği gibi üzerine hafriyat dökerek o kamunun harcadığı milletimizin binbir emekle umutla beklediği imalatların üstü kapatılmıştır." dedi.

"DAVET YAPILMAMIŞ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, İmamoğlu'nun "İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim." söylemine de yanıt verdi.

Kurum, "Bizler tabi ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış." şeklinde konuştu.