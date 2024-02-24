Turgut Altınok: 20 yıllık görev süremde paralı pullu soruşturmam yoktur

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesi Etlik semtinde esnafla kahvaltı programında bir araya geldi.

Altınok, belediye başkanının kentin geleceğini planladığını söyleyerek "Belediye başkanı şehrin geleceğine de damgasını, mührünü de vurur. Ankara'nın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Ankara'nın 5 yılı geleceğe matuf kayıp yıllar olmuştur." diye konuştu.

"31 MART'TA ANKARA KAZANACAK"

Altınok, Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini sürdürerek "Maalesef Ankara'mızda Ankara'mızın ticaretini, ekonomisini, sanayisini geliştirecek var olan yüzde 90'ı bitmiş olan fuar alanı hayata geçmemiştir. Belediye başkanı şehrin geleceğini planlıyor. Biz sosyal projeler dahil, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, hep halkın arasında olduk. İki kapımız oldu; bir hak, bir halk. 31 Mart'ta Ankara kazanacak, 31 Mart'ta siz kazanacaksınız, kentimiz, kendimiz, evimiz, çocuklarımız ve torunlarımız kazanacak. Bizim 20 yıllık tecrübemizde leke yoktur, paralı pullu leke yoktur. 20 yılda Altınok'un zengin ettiği bir kişi yoktur. Bu doğruluktan Rabbim bizi ayırmasın. Niyet sağlamdır. Niyet kavidir." dedi.

"KİM DÜŞÜK FİYAT VERDİYSE O ALMIŞTIR"

Altınok, Keçiören'de 20 yıllık döneminde imar rantından ihale alıp zengin olan bir kişi olmadığını söyledi.

Altınok, şöyle devam etti:

"İhaleleri yaparız, şeffaftır. Kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır. Biz de öyledir. 20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Kim en düşün verdiyse o almıştır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'hesap soracağım' dediği firmalar vardı. Ama aynı firmalar ihaleleri almaya devam ediyor. Bizde bütün ihaleler şeffaftır. 20 yıldır görev yapıyorum. 1 metrekare yeşil alan ne konuta çevrilmiştir ne ticarete çevrilmiştir. Ama milyonlarca kamulaştırma yapmışız, yeşil alanlar yapmışız, parklar yaptık, spor tesisleri yaptık."

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu milyarlık ihaleleri kime verdiğini Ankara halkına açıklasın. 'Hesap soracağım' dediği firmalar büyükşehir belediyesinde geçen dönem iş alıp da 'hesap soracağım' dediği firmalara ihaleleri vermeye devam ediyor." diye konuşan Altınok, "Kamuoyu bunu sorsun. Bizde bir tane yüksek fiyat verip de ihale alan yok. Kim en düşüğü verdiyse en düşük verenlere ihaleleri verdik. Bizde bir tane istisna yoktur. İhale yapıyoruz; en düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor. Bizde saklı, gizli iş olmaz. Altınok'ta saklı, gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur. 20 yıldır görev yapıyorum, adrese teslim bizde bir tane ihale yok." dedi.