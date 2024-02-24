Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 16:30, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 16:12
Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere baskın yaptı.
Operasyonda yakalanan 12 kişiden R.P'nin 4 yıl 7 ay, H.Ö'nün ise 1 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 253 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.K, H.A. ve M.S'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.