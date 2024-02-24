'3600 ek göstergede verilen sözler yerine getirilmelidir'

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası ( SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz konuşmasında hükümetin 3600 ek gösterge hususunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti.

Başkan Tuncay Cengiz, verilen sözlere rağmen 3600 ek gösterge adaletsizliğinin çözülmediğini, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılmadığını aktardı.

'Vergi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz'

Memur ve emeklilerinin gerçek manada refahtan pay alabilmesi için, torba yasalara odaklandıklarını söyleyen Cengiz şöyle konuştu:

"En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, vergi diliminin %15'te sabitlenmesini, ülkenin büyüme oranında hesap edilecek refah payının her yılbaşında ücretlere ayrıca yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli maaşı bağlama oranının yeniden düzenlenmesini, emekli ikramiyelerinin bir ev alabilecek şekilde piyasa rayiçlerine göre revize edilmesini istiyoruz.

'3600 Ek gösterge için verilen sözler yerine getirilmeli'

3600 ek gösterge için verilen sözlerin tutulması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara, sınıf ayırımı ve herhangi bir şart getirilmeksizin ek göstergenin verilmesini, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranlarının artırılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1965 yılından bugüne kamunun kanayan yarasıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılmasını, mevcut personelin eğitim ve mesleklerine uygun diğer hizmet sınıflarına atanarak "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararında" bu yönde düzenleme yapılmasını, verilen sözlerin tutularak geciken adaletin tesis edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.