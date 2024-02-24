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Destici: İlkeli belediyecilik için BBP'nin adayını tercih edeceksiniz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, kardeşliğini ve birliğini önceledik. Belediye hizmetlerinde de aynı şeyi önceliyoruz. Biz diyoruz ki ilkeli belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisi'nin adayını tercih edeceksiniz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 18:02, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 18:03
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Destici: İlkeli belediyecilik için BBP'nin adayını tercih edeceksiniz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki düğün salonunda partisinin, 'Aday Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Destici, konuşmasında, "Neye gücümüz yetecekse, neyi yapabileceksek onun sözünü verdik. Bugün de burada yapacaklarımızın sözünü veriyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'mız büyük şehirlerde birlikte seçime giriyor. Ama diğer illerimizin pek çoğunda her partimiz kendi amblemiyle seçime giriyor. Sivas merkezde, Büyük Birlik Partisi'nin de belediye başkan adayı var. AK Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı var. Aynı şey Suşehri için de geçerli. Büyük Birlik Partimizin de belediye başkan adayı var. AK Parti'nin belediye başkan adayı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de belediye başkan adayı var. Dolayısıyla da burada tercihi yapacak olan sizsiniz. Hangi partimizin belediye başkan adayı daha deneyimliyse, daha tecrübeliyse, geçmişte güzel hizmetler yapmışsa ve hangi partimizin genel başkanı buraya gelip size söz vermişse onu destekleyeceksiniz" diye konuştu.

BBP'nin parti olarak verdiği sözün arkasında durduğunu söyleyen Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak, 'Alperenler' olarak hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, kardeşliğini ve birliğini önceledik. Belediye hizmetlerinde de aynı şeyi önceliyoruz. Biz diyoruz ki; ilkeli, şeffaf belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkan adayını tercih edeceksiniz. Temiz belediye istiyorsanız Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkan adayını tercih edeceksiniz. Bizim temiz belediyecilikten kastımız, sadece sokakların ya da çevrenin temizliği değil aynı zamanda dürüst belediyecilik. Bu milletin parasının, Suşehri'nin parasının Suşehri'ne ve Suşehrililere harcanmasını garanti ediyoruz" dedi.

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