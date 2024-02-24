Cumhuriyet Halk Partisi, Saruhanlı'da aday çıkaramayacak

Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhuriyet Halk Partisi, Saruhanlı'da aday çıkaramayacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Zeki Bilgin'in Saadet Partisi için yaptığı başvuru reddedildi. İlçe Seçim Kurulu Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi. Bilgin'in CHP adaylığı için başvurunda geç kalınmıştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 18:29, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 18:31
Yazdır
Cumhuriyet Halk Partisi, Saruhanlı'da aday çıkaramayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara bir gün sonra itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, 21 Şubat günü saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber