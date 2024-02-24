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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Şubat 2024 20:07, Son Güncelleme : 24 Şubat 2024 20:08
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Kavlak'ın cenazesi yarın saat 12:00'de Türk Metal Sendikası önünde yapılan törenin ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.

PEVRUL KAVLAK KİMDİR?

Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda adım attı. 1991 yılında Çerkezköy'de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.'de mesaiye başladı.

1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Pevrul Kavlak'ın 2012'de çıkan "Sosyal Sendikacılık" adlı bir kitabı da vardır.

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