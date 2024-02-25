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Hükümlüler sosyal yaşama kazandırılıyor

Tutuklu ve hükümlüler sosyal yaşama kazandırılıyor. İş Yurtları Başkanlığı, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların tahliyelerinden sonraki yaşamlarına uyumlarının kolaylaştırılması için işbaşı meslek eğitim çalışmaları yürütüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 08:07, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 08:09
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Hükümlüler sosyal yaşama kazandırılıyor

2023 yılında 55 bin hükümlü ve tutuklunun sigortalı olarak çalışması sağlandı. 2022 yılında sigorta primi ödenerek çalıştırılan toplam hükümlü tutuklu sayısı ise 28 bin 439 olarak açıklanmıştı. İki yıllık sürede programa dahil edilenlerin sayısının iki katına çıktığı gözlemlendi.

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI ARTIRILIYOR

Tutuklu ve hükümlülerin mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarının sağlanması hedeflenirken atıl insan gücünün de ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda başkanlığın, 2023 yılında 4 milyon 211 bin TL harcandığı kaydedildi. Başkanlık, topluma kazandırma ve meslek edindirme çalışmaları çerçevesinde 2024 yılı için ise 9 milyon 540 bin TL bütçe ayırdı.

Oğuzhan Ürüşan

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