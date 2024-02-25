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Kamuda temiz enerji dönemi

Kamu kurumlarında yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandı. Mevcut temiz enerji kullanılan kamu kuruluşlarında yıllık ortalama yüzde 25 tasarruf sağlandı. Yeni dönemde 300 kamu kurumunda daha yıllık elektrik tüketimlerinin yüzde 25'ini karşılayacak şekilde toplam 150 megavatlık güneş enerjisi kurulacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 08:16, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 08:35
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Kamuda temiz enerji dönemi

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretmenin önemi her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda "Yeşil Bina" projelerine yönelik çalışmalar da hızlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi' ile önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

SERA GAZI EMİSYONLARI AZALTILIYOR

Proje kapsamında bina dış cephe iyileştirmesi, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri yapılırken ısıtma-soğutma sistemleri değiştirilerek güneş enerjisi ile sıcak su elde ediliyor. Fanlar ve aydınlatma ekipmanları enerji verimliliği yönünden iyileştirilirken, yenilenebilir enerji uygulamalarından olan güneş panelleri, güneş enerjili su ısıtması, jeotermal ısı pompaları da dahil ediliyor. Program kapsamında kamu binalarında yıllık ortalama yüzde 25 enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra binalardaki konfor düzeyi artırılırken, enerji tüketimleri ve sera gazı emisyonları asgari yüzde 20 azaltılıyor.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Daha önce enerji verimliliği uygulaması ile Tarım ve Orman Bakanlığı Ana Hizmet Binası ve Sosyal Tesis binasında yapılan çalışmalarla bin 93 ton karbondioksit salınımı engellendi. Tesisis elektrik tüketiminin yüzde 11'i güneş enerjisiyle karşılanıyor. Enerji kullanımında yüzde 28,8 oranında verimlilik artışı görüldü. Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Yerleşkesi'nde de 660 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Elektrik tüketiminin yüzde 5'i güneş enerjisiyle yapılıyor. Enerji tüketiminde yüzde 32,5 verimlilik artışı yaşandı. Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan çalışmalarda da 265 ton karbondioksit salınımı engellendi. Elektrik tüketiminin yüzde 81'i güneş enerjisiyle karşılanıyor. Lisenin enerji tüketiminde de yüzde 73,8 verimlilik artışı var.

300 KURUMUN ELEKTRİĞİ GÜNEŞTEN

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda tutulduğu kamuya ait binalarda, güneş enerji panelleri ile kamu binalarının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. İlerleyen süreçte toplam 190 kamu binasında enerji verimliliği uygulamaları için inşaat ihalesine çıkılacak. Binaların enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla yenilenebilir enerjiyle desteklenen enerji verimli binalar yaygınlaştırılacak. Böylece toplam 300 kamu kurumunda yıllık elektrik tüketimlerinin yüzde 25'ini karşılayacak şekilde toplam 150 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor.

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