Meteoroloji'den 2 kente kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 12:38, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 12:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.