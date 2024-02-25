Bakan Tunç açıkladı: Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda fahiş artışın önüne geçmek için uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Temmuzda dolacak uygulamayla ilgili Bakan Tunç "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" dedi. Bakan Tunç, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

Elbette serzenişler oldu

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmamsı adına Meclisimiz böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak.

129 bin kişi arabulucuya gitti

Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili arabulucularımıza Türkiye genelinde 129 bin 259 başvuru var. Eğer arabulucu zorunlu olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. bu rakamdan 69 bin 239'u anlaşmayla çözümlendi. İki taraflı düşündüğümüzde 140 bin kişinin adliyeye gitmemesi demek. Bu konudaki tartışmalar da ciddi şekilde düştü"