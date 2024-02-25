Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 142 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 692'ye, yaralananların sayısının ise 69 bin 879'a yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 86 kişinin hayatını kaybettiği 131 kişinin de yaralandığı açıklandı.