Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 142 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 692'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 879'a yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 13:10, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 13:09
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 142 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 692'ye, yaralananların sayısının ise 69 bin 879'a yükseldiğini duyurdu.
Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 86 kişinin hayatını kaybettiği 131 kişinin de yaralandığı açıklandı.