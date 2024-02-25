YÖKDİL/1 soruları ve cevapları yayımlandı

Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı.

104 bin 485 adayın başvurduğu YÖKDİL/1, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav 13.15'te sona erdi.

YÖKDİL/1 sonuçları, 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)