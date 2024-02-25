Kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı

İlginç olay, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş geçtiğimiz gün kaza yaptığı aracını ön tampon bölgesinden yaşadığı binanın çatısından iple astı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü. Sosyal medyada da yayınlanan aracın görüntüsü birçok kullanıcı tarafından 'ilginç bir ceza yöntemi' olarak yorumlandı.