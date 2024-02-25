Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 6 yaralı
Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 16:21, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 16:22
Diyarbakır-Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi yakınında öğleden sonra Ercan A.'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, Ercan A. ile yanındaki eşi ve 4 çocuğu yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobil ise vinçle bölgeden kaldırıldı.