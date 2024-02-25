Okul bahçesinde şüpheli ölüm

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yapılan ilk incelemede şahsın silahla başına ateş ederek hayatına son verdiği üzerinde duruyor.

Olay yerine giden ekipler Vedat Kılınç (32) isimli şahsı araç içerisinde hareketsiz bir şekilde ölü olarak buldu.

Aydın'ın Söke ilçesi Akçokonak Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir okul bahçesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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