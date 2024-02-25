Milliler son saniyede güldü
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya son saniye basketiyle 76-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 17:53, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 17:54
Erkek Milli Basketbol Takımımız, Avrupa şampiyonası elemelerinde B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı ağırladı.
A Milli Erkek Basketbol Takım, karşılaşmayı 76-75 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Ergin Ataman'ın ekibi, gruptaki ilk maçta İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.