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Süper Lig | Trabzonspor 1 - 0 Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u Trezeguet'nin golüyle 1-0 yendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2024 20:10, Son Güncelleme : 25 Şubat 2024 20:11
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Süper Lig | Trabzonspor 1 - 0 Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

TREZEGUET'DEN 7. GOL

Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü 21. dakikada Trezeguet attı. Mısırlı futbolcu bu sezon ligde 7. kez fileleri havalandırdı.

İLK KEZ 3'TE 3

Bordo mavili takım üst üste 3. maçından da galip ayrılarak bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Karadeniz Fırtınası, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de ilk kez üst üste 3 karşılaşmayı kazandı.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Bu arada Trabzonspor sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla maç sırasında karşılaşmanın hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi. Bordo mavili takımdan yapılan paylaşımda "Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve Süepr Lig'de 3. sırada yer aldı. 32 puanda kalan Adana Demirspor ise 12. basamakta bulunuyor.

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