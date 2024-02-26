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Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20.02.2024 tarih ve 97059229 sayılı yazılarıyla burslu olup okul pansiyonlarında paralı yatılı barınan öğrencilerin bursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemlerinin bir defaya mahsus olmak üzere 29 Şubat 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 12:00, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 10:01
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Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemleri uzatıldı

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Yatılı öğrencilerin kayıt kabulleri" başlıklı 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında "Bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre parasız yatılılığa yerleştirme işlemleri her yıl Bakanlıkça belirlenen tarihten başlayıp aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır." ve aynı Yönetmeliğin "Bursluluktan parasız yatılılığa, parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler" başlıklı 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında "Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren eylül ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır." hükümleri yer almaktadır.

Ancak burslu olup okul pansiyonlarında paralı yatılı barınan öğrencilerin bursluluktan parasız yatılılığa geçiş işlemlerinin bir defaya mahsus olmak üzere 29 Şubat 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Öğrenci velilerine ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 20'inci maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmenin okul müdürlüklerince yapılması ve belirtilen tarihe kadar iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

İşte o madde;

Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

MADDE 20- (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden tekrar burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla bursluluk sınavına katılabilirler ve sınavı kazanmaları halinde bursluluktan yararlandırılır. Tekrar parasız yatılı okumak isteyenler ise bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla il, ilçe veya okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak yerleştirilebilir.

İşte o yazı ve olur;

Ahmet KANDEMİR

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