Taşınır İşlem Fişleri ilgili birimlere nasıl iletilir?

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Taşınır İşlem Fişlerinin ilgili birimlere iletilmesine ilişkin işlemler uygulama birliğinin sağlanması bakımından, anılan mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir:

1)Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar için;

a)Bakanlığımız Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini (TKYS) kullanan idarelerde;

-Elektronik ortamda oluşturulan ve ÖEB'ye bağlanıp harcama yetkilisi tarafından e-İmza kullanılarak muhasebe birimine iletilen Taşınır İşlem Fişleri fiziki ortamda muhasebe birimine gönderilmeyecektir.

b)TKYS kullanmayan idarelerde ise;

-Mevcut taşınır kayıt sistemlerinin Bakanlığımız bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlanıncaya kadar, Taşınır İşlem Fişleri ıslak imza ile imzalandıktan sonra taratılarak, Harcama Yönetim Sisteminde oluşturulan ÖEB'ye eklenip e-İmza kullanılarak elektronik ortamda muhasebe birimine iletilecek olup ayrıca fiziki ortamda ilgili muhasebe birimine gönderilmeyecektir.

-Bilişim sistemleri arasında tam entegrasyon sağlandıktan sonra ise söz konusu Taşınır İşlem Fişlerinin taratılması gerekmeyecektir.

2)Faturaya bağlı oluşturulan değer artırıcı harcamalara ilişkin düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri ise ıslak imza ile imzalandıktan sonra taratılarak, Harcama Yönetim Sisteminde oluşturulan ÖEB'ye eklenip e-İmza kullanılarak elektronik ortamda muhasebe birimine iletilecek, ilgili Taşınır İşlem Fişleri ve varsa eki belgeler fiziki ortamda muhasebe birimine gönderilmeyecektir.

3)Diğer şekillerde edinilen (devralma, bağış, yardım vb.) ve ambarlardan çıkışı yapılan (devretme, kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı, hurdaya ayırma vb.) taşınırlar ile ÖEB'ye konu olmayıp değer artırıcı işlem yapılan dayanıklı taşınırlar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri, ıslak imza ile imzalanıp taratıldıktan sonra, kullanılan evrak kayıt ve yönetim sistemi üzerinden güvenli elektronik imza ile imzalanan yazı ekinde ilgisine göre muhasebe birimi, harcama birimi veya kamu idarelerine iletilecek olup, ayrıca fiziki ortamda gönderilmeyecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR