Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir: Bağcılar'a deniz getireceğiz

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 2024-2029 dönemi hayata geçireceği projeleri açıklamak amacıyla bir program düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen lansman toplantısına çok sayıda partili ile yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı. Program boyunca Abdullah Özdemir'e parti gençlik örgütünden katılımcılar sloganlarla destek verdi. Programda yeni meclis üyesi adayları da yerini aldı. Sahneye çıkan adayların tek tek tanıtımı yapıldı. Başkan Özdemir "Birlikte el ele vererek, ilçemizi en iyi noktaya taşıyacağız. Hayırlı olsun" dedi.

"HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Lansman toplantısında konuşan ve yeni dönem hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bugün, Bağcılar'ımız için geleceği ve dönüşümü konuşacağız. Bugün, belediyecilikte Bağcılar modelini, hizmette daha yapacak ne kadar çok işimiz olduğunu konuşacağız. Bugüne kadar durmadan, duraksamadan daha yapacak çok işimiz var diyerek Bağcılar'ımız için çalışmalarımızı sürdürdük. 31 Mart'ta hemşerilerimize beş yıl daha hizmet edebilmek için Cumhur İttifakı'mızla tekrar milletimizin kabulünü arzuluyoruz. Güzel ilçemizin tüm sorunlarını bu dönemde de bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla, hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki beş yılda Bağcılar için hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi, 8 ana başlıkta topladık" dedi.

"TÜM RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kentsel dönüşümün yeni projelerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Bizim için yeni dönemde olmazsa olmaz ilk önceliğimiz ilçemizin yeniden yerinde dönüşümünü sağlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermek olmalıydı. Geçtiğimiz yıl depremin ülkemizin en acı gerçeği olduğunu bir kez daha yaşayarak öğrendik.Biliyoruz ki, vatandaşımızın yaşadığı konutları güvenli, dirençli binalar haline getirdiğimizde deprem anında yaşayacağımız acı reçeteleri ortadan kaldırmış olacağız. Biz bu dönem, ilçemizde riskli gördüğümüz mahallelerimizi dönüştürmeye zaten başlamıştık.

Rabbimiz nasip ederse, yeni dönemde de kentsel dönüşümü birinci önceliğimiz olarak koruyacağız. Biz de bu dönemde Bağcılar Belediyesi olarak kentsel dönüşümde süre ve firmaya olan güven problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Bu amaçla, mahallelerimizde kentsel dönüşüm ofisleri kurarak, binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hukuki ve teknik destek sağlayacağız. Böylelikle Bağcılar nefes alacak ve inşallah depreme karşı daha dirençli bir ilçe haline gelecek. Göreve geldiğimiz 21 aylık süreç içerisinde ruhsatını vermiş olduğumuz 13 bin bağımsız birimle dönüşüm sürecini hızlandırdık. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte de tüm riskli yapıların dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Yeni dönemde binalarımıza asacağımız QR kodlu bilgilendirme panoları ile hanelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın izlemesi gereken afet anı planlarını paylaşmış olacağız. Bağcılar Belediyesi olarak, 2023 yılında yerel yönetimlerde Afet Yönetim Müdürlüğünü kuran ilk belediye olduk. Afet durumunda hazır halde bulunmak amacıyla mahalle bazlı afet gönüllüleri projesini hayata geçireceğiz. Afet gönüllülerimize hafif arama kurtarma, ilk yardım eğitimleri vereceğiz. Mahalle parkları ve toplanma alanlarında önceden yerleştirilmiş kriz yönetim ekipmanlarıyla afet kontrolünü sağlayacağız. Vatandaşlarımızı afetten en az etkilenerek, 'hayatı olağan akışına döndürmüş olacağız'. Hem ilçemizi hem de İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek, bizlerin, yerel yönetimlerin sorumluluğu. Unutmayın, afetleri umursamayan, öteleyen bir yönetim anlayışını İstanbul'dan göndermek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını işinin ehli. Murat Kurum'a teslim etmek hepimiz için hayati önem taşımaktadır."

"BAĞIMLILIKLA TOPYEKÜN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Özdemir, bağımlılıkla topyekün mücadele edeceklerini ifade ederek, "Bakın bir başkan olarak, üstümde büyük bir sorumluluk hissettiğim derdimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bağımlılıkla mücadelede tüm hemşerilerimizin yanında olacağız. Çünkü biliyorum, bağımlılıkla mücadele de yalnız kalan her birey, çaresizlik çukuruna bırakılmıştır. Biz teknoloji, madde, alkol v.b. hiçbir alanı ayırt etmeksizin bağımlılığın tüm alanlarıyla topyekün mücadele edeceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

"BAĞCILAR'A KİLYOS BÖLGESİNDE YENİ BİR SAHİL KAZANDIRIYORUZ"

Özdemir, "Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Bu dönem, Bağcılar'a deniz getiriyoruz. Evet, Bağcılar'a deniz getiriyoruz. Bağcılar'a Kilyos bölgesinde yeni bir sahil yeri kazandırıyoruz. Burada hayata geçireceğimiz sosyal tesisler ile hemşerilerimize denizi armağan ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, sizler içinde özel bir müjde de bulunmak istiyorum. Kefken'de bulunan kampımızın yanına, kadınlara özel plajı olan bir yeni kampı tüm bağcılarlı hanımefendilere kazandırıyoruz, hanımefendilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Size söz veriyorum" diye sözlerine devam eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Her birimizin anılarının dolaştığı bu sokakların tılsımını, dokusunu, kültürünü korumaya devam edeceğim. Bağcılar'ımız altyapısı, ulaşımı, çevresi, eğitim ve spor tesisleri, sosyal faaliyetleri en modern donatılarla yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek. Şimdi durmadan, Bağcılar'da ulaşmadık hane, sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Yalnızca Bağcılar için değil, İstanbul'umuzu emin ellere teslim etmek için 31 Mart'a kadar çok çalışacağız."

Özdemir, konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a da destek isteyerek, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

PROJELERİNİ 8 AYRI BAŞLIK ALTINDA TOPLADI

Özdemir, daha sonra da yeni dönemde yapacağı plan ve projelerini sinevizyon eşliğinde görsel sunumla anlattı. Özdemir'in 2024-2029 arası hayata geçirmeyi hedeflediği projeler, Eğitim-Kültür, Tesisler, Gençlik ve Spor, Engelliler, Ulaşım ve Altyapı, Park ve Yeşil Alanlar, Çevre ve Enerji ve Diğer Kurumlar'dan oluşan 8 başlıktan oluştu. Projelerde her mahalleye sosyal tesis, kültür merkezleri, kütüphaneler ve yeşil alan çalışmaları yer alıyor.